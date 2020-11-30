В Курганской области Covid-19 за сутки выявлен в 15 территориях региона

В Курганской области к 30 ноября лабораторно подтверждено 104 новых случая коронавируса. Это чуть меньше, чем выявлялось в последние дни. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 8 тыс 800 человек.

За сутки новые случаи Covid-19 были выявлены в 15 территориях Зауралья. В Кургане заразились 30 человек. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шатровском, Щучанском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

Как сообщает оперативный штаб региона, по выздоровлению выписаны всего 18 человек, но для понедельника небольшое число выписанных вполне типично.

В Курганской области по-прежнему действует особый режим. Людям в возрасте от 65 лет настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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