Аэропорт Кургана переименуют: голосование объявлено

В Кургане планируют переименовать аэропорт, объявлено голосование. Жителям региона предложат на выбор имена 10 прославленных и легендарных персон.

В шорт-лист было запрещено добавлять имена ныне живущих людей. Как сообщили в Общественной палате Зауралья, воздушную гавань Кургана предложено назвать в честь космонавта Юрия Гагарина, советского ученого, хирурга Якова Витебского, летчиков Сергея Грицевец, Кирилла Евстигнеева, Григория Кравченко, Анатолия Чернявского, хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, селекционера Терентия Мальцева. Также в список попали казачий атаман Ермак и основатель Кургана – слободчик Царева городища Тимофей Невежин.

В региональной ОП напомнили, что придумать имя для аэропорта – инициатива общественности и регионального правительства. Еще в октябре начался сбор предложений для наименования воздушной гавани столицы Зауралья. Сейчас у аэропорта нет своего имени, только юридическое название.

«Мы собирали предложения от граждан путем размещения специального опросника на сайте Общественной палаты Курганской области и в официальных сообществах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Зауральцы мгновенно с большим интересом откликнулись. К инициативе выдвижения имен также активно подключились муниципальные общественные палаты, общественные организации и средства массовой информации. Всего поступило в общей сложности более 80 вариантов имен – от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников», – прокомментировал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Голосование продлится до 20 декабря текущего года.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.11.20

В Курганской области Covid-19 за сутки выявлен в 15 территориях региона. / В Кургане 18-летняя девушка на иномарке сбила электроопору и погибла. / В Курганской области чуть снизился суточный прирост по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»