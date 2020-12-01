В Кургане на два месяца закроют оживленную улицу

В Кургане с 30 ноября до 31 января 2021 года будет перекрыта ул. Куйбышева. На два месяца для движения транспорта закрывается отрезок от ул. Блюхера до дома № 122 по ул. Куйбышева. В мэрии Кургана уточнили, что ограничения связаны «с производством ремонтных работ».

По ул. Куйбышева следует много автобусов. Ранее из-за ремонтных работ был перекрыт еще один участок ул. Куйбышева – в районе Центрального рынка. В городском МКУ «Транспортное управление» предоставили схему объезда.

Так, пассажирские автобусы №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 341, 342, 359, 378, 381, 388 будут следовать по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К.Маркса, Блюхера, Куйбышева, Савельева, Советская, Пролетарская и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 329 теперь будет проходить по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К.Маркса, Блюхера, Куйбышева, Савельева, Гоголя и далее по маршруту; в обратном направлении: по улицам Гоголя, Пролетарская, Советская, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту.

При открытии участка в районе рынка автобусы маршрутов №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 будут следовать по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К. Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.11.20

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