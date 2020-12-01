В новогодние праздники в аэропорту Кургана сократится количество рейсов

Авиакомпания «ЮТэйр», выполняющая ежедневные рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва, скорректировала свое расписание на декабрь 2020 года и январь 2021 года. Авиаторы в общей сложности отменили 17 вылетов, в том числе, АК «ЮТэйр» отказалась от новогоднего рейса.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Курган, в декабре полеты по маршруту №2 66 Курган-Москва отменяются 2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24. Обратный рейс – Москва-Курган (№265) – не будет выполняться 1,2,5,8,9,12,15,16,19,22,23 и 31 декабря.

Сетка полетов в январе 2021 года также скорректирована. Невозможно будет воспользоваться рейсом Курган-Москва 1,7,13,14 и 17 января. Из Москвы в Курган не будет полетов 6,12,13 и 16 января.

В четверг, 31 декабря, улететь из Кургана в столичный аэропорт Внуково можно будет только с авиакомпанией «Победа». Напомним, лоукостер летает из Кургана четыре раза в неделю: понедельник, вторник, четверг, суббота. Из Москвы в Курган «Победа» возвращается в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Курган, Дарья Котова

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