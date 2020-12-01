российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 декабря 2020, 16:14 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Курганский губернатор Шумков рассказал, как ловил на стройках пьяных подрядчиков

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после очередного объезда Кургана написал пост, посвященный подрядчикам. Глава региона проверил, как в областной столице ведется капремонт многоквартирных домов.

«Постепенно улучшается качество ремонта. Помню, как два года назад ловил пьяных, разбегающихся и прячущихся за домами представителей подрядчика, откровенно издевавшихся над жителями, включая стариков. Гнали брак за деньги людей, лепили на скорую руку так, что сразу же отваливалось.Через некоторое время «нарисовались» и их покровители с депутатскими мандатами – се ля ви или «защита бизнеса» по-кургански», – написал 1 декабря на своей странице «ВКонтакте» Шумков.

Губернатор отметил, что сейчас подрядчики, ремонтирующие дома, работают так, что к ним практически нет претензий и вопросов. «Да и ребята, представляющие местные подрядные организации, абсолютно здравые. Прогресс», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.12.20

Бывший замгубернатора Зауралья по просьбе следствия задержится в СИЗО до весны. / В Зауралье вынесли приговор супругам, которые содержали бордель с детьми. / В новогодние праздники в аэропорту Кургана сократится количество рейсов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Экономика,