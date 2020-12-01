Курганский губернатор Шумков рассказал, как ловил на стройках пьяных подрядчиков

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после очередного объезда Кургана написал пост, посвященный подрядчикам. Глава региона проверил, как в областной столице ведется капремонт многоквартирных домов.

«Постепенно улучшается качество ремонта. Помню, как два года назад ловил пьяных, разбегающихся и прячущихся за домами представителей подрядчика, откровенно издевавшихся над жителями, включая стариков. Гнали брак за деньги людей, лепили на скорую руку так, что сразу же отваливалось.Через некоторое время «нарисовались» и их покровители с депутатскими мандатами – се ля ви или «защита бизнеса» по-кургански», – написал 1 декабря на своей странице «ВКонтакте» Шумков.

Губернатор отметил, что сейчас подрядчики, ремонтирующие дома, работают так, что к ним практически нет претензий и вопросов. «Да и ребята, представляющие местные подрядные организации, абсолютно здравые. Прогресс», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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