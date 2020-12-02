В Кургане из-за аварии без воды остались три улицы

В Кургане очередное массовое отключение воды. Как сообщает 2 декабря ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», на ул. Дзержинского,28 произошла авария на сетях водопровода. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В зону отключения попали три улицы – Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова. Так, на ул. Дзержинского без воды остались дома №№ 28, 28а (детский сад), 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40а, 40, 40к1. На ул. Машиностроителей авария коснется домов №№ 2, 2а, 4, 4а (детский сад), 4б, 6, 6а,8. На ул. Некрасова – 2а, 9, 9а. Также без воды остался теплопункт.

Воду потребителям отключили 2 декабря после 9 часов утра. Время завершения аварийных работ пока не уточняется.

Курган, Дарья Котова

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