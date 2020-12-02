В Курганской области почти сравнялось число заболевших и выздоровевших от COVID-19

В Курганской области по состоянию на 2 декабря коронавирусом заболели 105 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии перешагнуло отметку в 9 тысяч.
Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки плюс 36 инфицированных коронавирусом. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и городе Шадринске.
По выздоровлению за сутки выписаны 100 человек. Лабораториями региона суммарно проведено 341 тыс. 270 исследований.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 02.12.20
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