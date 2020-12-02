Жителей Кургана пригласили дистанционно обсудить дефицитный бюджет города на 2021 год

В Кургане 16 декабря пройдут публичные слушания по бюджету областной столицы на 2021 год. Как сообщили в мэрии Кургана, слушания в этом году будут проходить в заочной форме.

«Жители города и организации смогут принять участие в публичных слушаниях заочно. До 15 декабря рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний будет принимать предложения», – уточнили в горадминистрации.

Параметры бюджета столицы Зауралья на 2021 год озвучены. Доход прогнозируется в сумме 5,2 млрд рублей. В том числе объем налоговых и неналоговых поступлений ожидается в сумме 2,5 млрд рублей. Расходы составят 5,4 миллиардов. Дефицит бюджета запланирован на уровне 256 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в главный финансовый документ Кургана были внесены другие цифры. Доход – 6,5 млрд рублей, расходная часть бюджета – 6,8 миллиардов.

Курган, Дарья Котова

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