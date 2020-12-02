Губернатор Шумков сэкономил для населения почти 13 млрд рублей за два года

Власти Курганской области за два года сэкономили жителям региона более 12,7 млрд рублей, удерживая тарифы на коммунальные услуги на минимальном уровне. Эксперты удивлены эффектом, которого добились в Зауралье и называют «курганский сценарий» совершенно нетипичным для других субъектов РФ.
Заморозка всех тарифов в Курганской области началась с приходом губернатора Вадима Шумкова и продолжалась рекордно долго – до конца нынешнего года. В частности, экономия только по тепловой энергии за 2019-2020 годы составила 8 млрд рублей, по электричеству – 51 млн рублей.
Еще 2,9 млрд рублей удалось за два года сэкономить в сфере водоснабжения и водоотведения. Это разница между расходами, которые пришлось бы понести в случае утверждения тарифов, предложенных ресурсоснабжающей организацией, и фактическими выплатами по тарифам, установленным департаментом госрегулирования цен и тарифов.
В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области пояснили, что существенной экономии для потребителей и бюджетов всех уровней удалось достичь путем исключения необоснованных расходов.
«В ходе экспертиз мы исключили некоторые расходы, которые первично обозначили в своих документах регулируемые организации. Речь идет о занижении полезного отпуска, вплоть до сокрытия целых многоквартирных домов и прочих «больших» потребителей, о завышении протяженности сетей, о заявлении расходов на восстановление стоимости давно изношенного оборудования и т.д.», – пояснила глава департамента Ирина Гагарина.
В ноябре 2020 года в Курганской области были утверждены новые тарифы. На теплоснабжение они остались прежними, на электроэнергию немного повысились (с 3,32 до 3,43 за 1 кВт), но остались на минимально возможном уровне. На водоснабжение и водоотведение примерный рост составил всего 10 руб. с человека в месяц. Разницу между льготным тарифом для населения на воду и экономически обоснованным тарифом будет компенсировать бюджет за счет дополнительных доходов. Эти сверхплановые поступления обеспечит бенефициар АО «Водный Союз» – «Корпорация СТС», с которой 22 октября 2020 года правительство Курганской области заключило соглашение об обеспечении бесперебойного и качественного снабжения потребителей коммунальными услугами.
Кроме этого, в правительстве подсчитали экономию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ТКО. Напомним, за вывоз мусора жители других регионов начали платить еще в январе 2019 года. В Курганской области реформа была отложена на год, а затем утвержден один из самых низких тарифов в стране и УрФО (вместо планируемых 138 рублей с человека в месяц – 88,95 руб. с человека в Кургане и 79,58 руб.в области). Это позволило сэкономить деньги жителей в размере 1,3 млрд рублей.
Директор федерального Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей (ранее – Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ) Илья Долматов отмечает, что это нетипичная для субъектов РФ ситуация.
Централизованная, но недолгая «заморозка» тарифов в России случалась в кризисные моменты, включая одни из самых тяжелых периодов – 1998, 2014 годы. Известны также и случаи, когда такие решения, в силу политической конъюнктуры, принимались в некоторых субъектах, но это были одномоментные меры. В качестве примеров эксперт привел Ульяновскую и Тверскую области.
«А вот чтобы два года удавалось сдерживать рост тарифов – я такой истории не помню. И на такой период довольно проблематично «замораживать» тарифы», – говорит Илья Долматов.
С ним согласен директор Центра правовой поддержки инфраструктурных проектов, эксперт в области энергетики Иван Елисеев. «Губернатор, как организатор власти в субъекте, безусловно, может влиять на работу тарифных органов: тщательно проверять затраты ресурсоснабжающих компаний, анализировать предложенные ими цифры. И многие регуляторы на местах это делают, но точечно – по конкретным компаниям. То, что произошло в Курганской области – удивительно. Это ситуация исключительная: так долго и по всем видам услуг сдерживать тарифы», – оценил Елисеев.
Он напомнил, что глава субъекта, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, не может выступать с заявлениями: я буду занижать тарифы. Но он может обещать гражданам, что при нем все тарифные решения будут тщательно проверяться. «Полагаю, что именно это и произошло. Просто более глубоко проверили, не пропускали то, что раньше регулятор пропускал», – уточнил Елисеев. Эксперт не удержался и эмоционально добавил, что курганский губернатор – молодец.
«Новый День» сообщал, что для Курганской области на долгосрочную перспективу решилась основная тарифная проблема. Речь о высокой стоимости энергоресурсов, которая фактически лишает курганские предприятия конкурентоспособности. Губернатор Шумков неоднократно обращался в федеральный центр за помощью в этом вопросе. В результате этой осенью на уровне Москвы была поставлена точка в многолетней дискуссии об объединении энергосистем Курганской области с «тюменской матрешкой».
Напомним, с 2015 года речь шла о том, чтобы Тюменская область, ХМАО и ЯНАО частично взяли на себя расходы Зауралья, что привело бы к снижению энерготарифа для курганцев и, напротив, повышению тарифа для северян. И не все северные регионы были согласны на единый «котел».
В конце октября этот вопрос был вынесен заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым на уровень президента России. «Это приведет к снижению тарифа на передачу электрической энергии в Курганской области на 34% (имеется в виду стоимость электроэнергии на оптовом рынке для Курганской области – прим. ред.) при росте для других на 1%», – сообщалось в письме на имя Владимира Путина, на котором глава государства поставил визу «Согласен». Отметим, что речь идет о снижении тарифов для потребителей из категории «прочие». Это бизнес и муниципалы. Пробное объединение энергосистем планируется на ближайшие пять лет.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 02.12.20
Свердловская область стала лидером на Урале по количеству выпитого алкоголя. / Жителей Кургана пригласили дистанционно обсудить дефицитный бюджет города на 2021 год. / В Курганской области почти сравнялось число заболевших и выздоровевших от COVID-19. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube