В Курганской области ожидается сильное похолодание, ГИБДД выступила с заявлением

На Курганскую область надвигаются морозы. Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 3 ноября в Кургане похолодает до – 26 градусов, по области до – 27.

В ведомстве сообщают, что 4 и 5 декабря в Зауралье ожидается до минус 22 – 24 градусов. Из-за прогноза синоптиков Госавтоинспекция официально обратилась к жителям региона.

«По прогнозам синоптиков на территории Зауралья в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать погодные условия, без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов и, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния на личном автомобиле. В случае вынужденной поездки быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения», – напоминают в ГИБДД. И подчеркивают, что из-за низкой температуры воздуха выхлопные газы слабо рассеиваются, образовывая плотные клубы дыма. В связи с этим видимость дороги для водителей и пешеходов снижается в несколько раз.

Курган, Дарья Котова

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