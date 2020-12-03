Главный санитарный врач Зауралья попросил жителей не устраивать гулянья в новогодние праздники

Главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов призвал жителей региона отказаться от массовых мероприятий и встретить Новый год в узком семейном кругу, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусом.

«Попытайтесь избегать мест массового скопления людей, меньше встречаться с родственниками, друзьями. Проведите новогодние праздники дома, на свежем воздухе. Бабушек и дедушек можно поздравить по телефону и с помощью других средств связи, потому что старшее поколение находится в зоне особого риска», – отметил Григорий Хохлов.

Эпидобстановку в регионе Хохлов назвал напряженной. С начала пандемии в области новой инфекцией заразились более 9 тыс человек. Только за прошедшую неделю инфицировались 736 зауральцев, уровень заболеваемости вырос на 3%.

Главный санитарный врач уточнил, что 15% инфицированных болеют бессимптомно, то есть люди даже не подозревают, что заражают окружающих.

«В структуре заболевших растет доля людей в возрасте от 50 до 64 лет – они составляют порядка 34%, за прошлую неделю произошел рост на 5%. На долю лиц старше 65 лет у нас приходится 16% заболевших. Доля пациентов средней степени тяжести составляет 36-37%», – резюмировал главный санитарный врач Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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