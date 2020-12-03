В Курганской области за сутки вновь выявлено более 100 заболевших Covid-19

В Курганской области к 3 декабря коронавирусом заболели 103 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии – 9 тыс 114.

Как сообщает 3 декабря оперативный штаб региона, в Кургане лабораторно подтверждено 38 новых случаев Covid-19. Остальные выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Сафакулевском, Целинном, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

По оценке главного санитарного врача Зауралья Григория Хохлова, только за прошедшую неделю инфицировались 736 зауральцев, уровень заболеваемости вырос на 3%.

Главный санитарный врач уточнил, что 15% инфицированных болеют бессимптомно, то есть люди даже не подозревают, что заражают окружающих. Около 34% заболевших – люди в возрасте от 50 до 64 лет.

Курган, Дарья Котова

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