В Курганской области старшеклассникам выборочно отменили дистант

Оперативный штаб Курганской области частично отменил дистанционное обучение. Как сообщают в оперштабе, в Зауралье в школы возвращаются ученики 11 классов. За парты сядут и ученики 9 классов, но за исключением школ Кургана.

Также с понедельника к занятиям приступят ученики малокомплектных (численностью до 150 человек) школ в сельской местности при условии, что они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах, структурных подразделениях.

Глава регионального депобразования Андрей Кочеров отметил, что за тот период, пока все школьники из-за коронавируса и ОРВИ учились дистанционно, ситуация улучшилась. Стали меньше болеть и педагоги, и сами ученики.

«Поэтому было принято решение возобновить очное обучение для всех классов сельских школ, где обучается не больше 150 детей. Сложнее всего обстоят дела в областном центре, где сохраняется высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Поэтому в Кургане вернутся за парты только ученики 11 классов, которым в этом году предстоит сдавать экзамены», – пояснил Андрей Кочеров.

В школах будут усилены меры безопасности: утром для всех проводится термометрия, обязательное требование – дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание воздуха рециркуляторами.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 04.12.20

Владельцы коммунального бизнеса Зауралья пообещали вложить в региональное здравоохранение десятки миллионов. / В Курганской области за сутки вновь выявлено более 100 заболевших Covid-19. / Главный санитарный врач Зауралья попросил жителей не устраивать гулянья в новогодние праздники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»