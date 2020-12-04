В Кургане сменился главный следователь

В столице Зауралья сменился глава следственного отдела по Кургану. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, новым руководителем назначен подполковник юстиции Сергей Тимошенко.

35-летний Тимошенко родился в городе Петухово Курганской области. Выпускник Уральского юридического института МВД России. С 13 августа 2013 года возглавлял Макушинский межрайонный следственный отдел.

Напомним, ранее главным следователем Кургана был Евгений Степанов.

Предыдущий глава СУ СК по городу Кургану Евгений Степанов в конце лета ушел в отпуск, из которого не вернулся. Обязанности руководителя с того момента и до назначения Сергей Тимошенко исполнял первый заместитель главы следственного одела по Кургану.

Курган, Дарья Котова

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