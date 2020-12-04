В Курганской области 31 декабря останется рабочим днем

В Курганской области последний день 2020 года не будет объявлен выходным днем. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова.

«В Курганской области 31 декабря будет рабочим днем», – официально сообщили в пресс-службе на запрос нашего агентства.

В некоторых субъектах России главы регионов самостоятельно приняли решение объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем. До этого, 26 ноября, Госдума отклонила законопроект, внесенный партией ЛДПР, оставив последний день 2020 года рабочим. Либерал-демократы, напомним, предлагали признать 31 декабря в России выходным днем.

Курган, Дарья Котова

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