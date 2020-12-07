В Кургане иномарка сбила 13-летнюю девочку

В Кургане в микрорайоне Черемухово водитель Хендай Акцент сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в темное время суток, ребенок шел по дороге. С места аварии пострадавшую госпитализировали.
Как сообщает ГИБДД по Кургану, водитель иномарки ехал по ул. Хвойная в сторону ул. Утятская. «Водитель допустил наезд на пешехода 2007 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении», – уточнили в автоинспекции.
Девочку с места ДТП увезли на скорой помощи в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени «Красного Креста».
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 04.12.20
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