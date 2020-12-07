В Курганской области коронавирус за сутки подтвержден в 17 территориях

В Курганской области к 7 декабря коронавирусом заболели 105 человек. Общее число инфицированных выросло до 9 тыс 539 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, лабораторно Covid-19 подтвердился у 29 жителей Кургана. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

Как сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня – с 7 декабря, после вынужденного дистанта в школы частично возвращаются ученики. Удаленное обучение закончилось для 9-ых классов, но это не касается учеников города Кургана. Возобновили очное обучение и ученики 11-ых классов всех общеобразовательных учреждений.

Курган, Дарья Котова

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