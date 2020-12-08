В Курганской области нет гриппа: только коронавирус и ОРВИ

Главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов обратился к жителям Зауралья с призывом провести вакцинацию от гриппа. Он также рассказал о ситуации в регионе.

«Сейчас прививаться от гриппа безопасно. Вирусы гриппа на территории области не циркулируют. На 49-й неделе отмечается заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии. Зарегистрирован 5451 случай заболевания. Заболеваемость ниже эпидпорога. Школьники в структуре заболевших ОРВИ составляют 10,7%», – цитирует Хохлова оперштаб региона.

Медик уточнил, что вакцинация от гриппа поможет избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом и тяжелых осложнений. Хохлов призвал жителей области вакцинироваться до 15 декабря.

Привиться зауральцы могут в поликлинике, для чего нужно записаться на прием к участковому врачу. Ранее в регион поступила вакцина «УльтриксКвадри», которая обеспечивает активную иммунизацию к 4 штаммам вируса гриппа A и B. Бесплатно пройти вакцинацию могут дети, взрослые старше 60 лет, работники здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и беременные.

Напомним, в Курганской области коронавирусом с начала пандемии заразились более 9,5 тыс человек. Ежедневно фиксируется более 100 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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