В Курганской области пенсионерам и бюджетникам выплатят деньги, сэкономленные на содержании чиновников

Более 300 млн руб дополнительно направят власти Курганской области до конца 2020 года на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Решение принято по инициативе губернатора Зауралья Вадима Шумкова, сообщили в пресс-службе главы Курганской области.

Правительство Курганской области и муниципальные образования региона до конца 2020 года дополнительно направят более 300 млн рублей на однократные выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Средства на выплаты получены за счет экономии средств на содержание административного аппарата, заявил во вторник, 8 декабря, Вадим Шумков на церемонии вручения наград Президента РФ работникам ЗАО «Курганстальмост».

«В том числе мы за счет Правительства Курганской области, бюджета на его содержание, решили сделать единоразовые дополнительные выплаты более 6 тысячам пенсионеров старше 65 лет, которые получают минимальную пенсию. Это люди, которым очень тяжело живется материально», – отметил губернатор. Кроме пенсионеров, выплаты получат сотрудники бюджетных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ.

Шумков заявил, что со следующего года от разовых выплат в регионе перейдут к системной работе. Губернатор призвал присоединиться к ней профсоюзы, Общественную палату, объединения работодателей, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию», «Опору России», бюджетные учреждения и договориться об увеличении зарплат по всем группам работников. Одним из источников для повышения зарплат может стать экономия, которую предприятия и бюджетные организации могут получить в следующем году в результате снижения энерготарифов. Работа в этом направлении ведется правительством области.

«Я очень надеюсь, что до конца года эта работа тоже будет завершена, и со второго полугодия 2021 года энерготариф в Курганской области должен быть очень существенно снижен. Это даст существенную сумму для предприятий экономики и бюджетных учреждений. Надо, чтобы эти деньги не изымались, а оставались в системе. То есть не просто сэкономили 20-17% от тарифа и себе забрали, а отдали людям. Только тогда работа чиновников и госаппарата в этой части будет для людей иметь значение. Пусть за счет этого доходы увеличатся хотя бы на процент, на 1000, на 500 рублей, но люди должны чувствовать заботу государства», – пояснил Вадим Шумков. Губернатор отметил, что ряд предприятий может направить на повышение зарплат работникам экономию за счет уже сейчас имеющихся внутренних ресурсов.

Курган, Николай Юрьев

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