Курганская область побила очередной рекорд по коронавирусу

В Курганской области к 9 декабря лабораторно подтверждено 109 новых случаев коронавирусной инфекции. Для региона это новый рекорд по суточной заболеваемости.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане суточный прирост составил 37 случаев. Остальные инфицированные выявлены в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и городе Шадринске.

С начала пандемии COVID-19 в Зауралье заболели 9 тыс 754 человека. Летальных исходов – 160.

Курган, Дарья Котова

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