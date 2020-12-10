В Кургане на нерегулируемом переходе насмерть сбили молодого мужчину

В Кургане 9 декабря на ул.Бурова Петрова произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель иномарки сбил мужчину 1992 года рождения. Пострадавший скончался.

Как сообщает ГИБДД по Кургану, авария произошла в 16 часов 45 минут на ул.Бурова Петрова, 132. Молодой человек, по предварительным данным автоинспекторов, пересекал нерегулируемый пешеходный переход, его сбила иномарка. За рулем Рено Логан находился водитель 1989 года рождения.

Прибывшие на место ДТП медики уже не могли помочь пешеходу, бригаде скорой оставалось только констатировать смерть.

Курган, Дарья Котова

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