Курганская область второй день бьет антирекорды по Covid-19

В Курганской области по состоянию на 10 декабря выявлено 110 новых случаев коронавируса. За вчерашний день было 109 заболевших. И это был максимальный суточный прирост с начала пандемии.

Как сообщает оперативный штаб региона, заболевшие выявлены в Кургане (46 случаев), в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Целинном, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском и Макушинском муниципальных округах и городе Шадринске.

Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 тыс 864 человек.

Курган, Дарья Котова

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