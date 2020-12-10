В Курганскую область переехали работать более 100 врачей

По данным департамента здравоохранения Курганской области, с начала 2020 года в регион уже переехали 136 врачей и 484 средних медработника. В программе «Земский доктор» в этом году приняли участие 286 врачей, в программе «Земский фельдшер» – 52 человека. Компенсацию за аренду жилого помещения в настоящее время получают 43 врача-специалиста, сообщили в депздраве Зауралья.

Накануне департамент здравоохранения Курганской области в очередной напомнил преимущества, которые получают медицинские работники, переезжающие в Зауралье из других регионов России. Несмотря на то, что информирование проводится на постоянной основе, а профильный департамент регулярно публикует вакансии в социальных сетях и на официальном сайте, как показал аналитический отчет Центра управления регионом Курганской области (ЦУР), вопросы у иногородних медиков оставались. Они регулярно поступали в системы обратной связи между населением и органами власти. Руководству регионального депздрава ЦУР рекомендовал подготовить и опубликовать структурированное сообщение, в котором были бы подробно расписаны все программы, возможности и бонусы переезда для медработников.

Так, например, сотрудники медучреждений, желающие жить в Курганской области, могут найти работу заблаговременно. Для этого им достаточно подать необходимый комплект документов на портале службы занятости населения trud.kurganobl.ru. Там же они могут пройти видеособеседование с работодателем.

Кроме того, медработники, прибывающие в Зауралье на постоянное место жительства, имеют право на получение ведомственного жилья или субсидии на погашение ипотечного кредита в размере 500 тысяч рублей. Если в регион переезжает семья, где оба супруга являются врачами, то они могут рассчитывать на субсидию в 1 миллион рублей. Власти также готовы компенсировать им аренду жилого помещения в размере 3-5 тысяч рублей.

В регионе также работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медикам, переезжающим в сельскую местность, выплачивают 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Молодым врачам-специалистам власти выплачивают подъемное пособие в размере 100-150 тысяч рублей.

Медицинские работники, как и другие специалисты, переезжающие в Курганскую область, могут также принять участие в программе «Зауральский гектар». По аналогии с программой, реализуемой на Дальнем Востоке, новые жители Курганской области могут взять в аренду или безвозмездное пользование земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. На возведение жилья медики могут получить субсидию: до 50% от расчетной стоимости строительства и до 500 тысяч рублей в сельской местности, 300 тысяч рублей – в городах. В программе не участвуют Курган, Шадринск, Кетовский и Лесниковский сельсоветы, а также СНТ и ДНТ.

Курган, Дарья Котова

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