В Кургане в субботу без воды останутся несколько улиц и теплопункт

В Кургане 12 декабря с 09 часов утра начнется врезка нового участка водопровода на ул. Блюхера, 72. О проведении запланированных работ 11 декабря сообщили в АО «Водный союз».

Водоснабжение будет ограничено с 09:00 часов до 21:00 часов 12 декабря. Без воды частично останутся улицы Гоголя, Блюхера, Орлова.

По данным ресурсоснабжающей компании, на ул. Гоголя в зону отключения попадают дома № 183, 183а, 193а (детский сад №128 «Аленький цветочек»); На ул. Орлова – дома №№83, 85, 104, а также частный сектор. В списке также ул. Блюхера № 72, теплопункт № 94 и КНС № 5.

Курган, Дарья Котова

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