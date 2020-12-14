ГИБДД Кургана выступила с обращением из-за роста ДТП с пешеходами

В Кургане только в декабре в ДТП попали 9 пешеходов. Восемь человек пострадали, один погиб. Всего в 2020 году из-за нарушений правил проезда на пешеходных переходах произошло 39 аварий с пешеходами, в которых 2 человека погибли и 39 получили ранения. Такую статистику 14 декабря привели в ГИБДД Кургана.

«Количество наездов на пешеходов вызывает особую тревогу», – заявили в автоинспекции. В ГИБДД попросили водителей соблюдать правила движения. При подъезде к пешеходным переходам, местам массового скопления граждан и вблизи образовательных организаций, снижать скорость, быть готовыми к внезапному появлению пешеходов.

По данным автоинспекции, всего за одиннадцать месяцев текущего года на территории города Кургана произошло 110 ДТП, в которых 12 человек погибли и 100 получили ранения.

Курган, Дарья Котова

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