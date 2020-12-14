Курганский губернатор Шумков высказался по поводу госрегулирования цен на продукты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал мнение о необходимости ввода госрегулирования цен на некоторые продукты питания. Свою позицию глава региона озвучил в понедельник, 14 декабря.
В своем аккаунте в Инстаграм Шумков рассказал, что зашел в продуктовый магазин, который он посещает чаще всего. Губернатор сфотографировал двухкилограммовый пакет с сахаром, который стоит более 98 рублей.
«Сахар не ем. Но ситуация с ценами понятна. Полагаю, было бы верным ввести порядок госрегулирования цен на наиболее необходимые продукты питания, подобно тому как это сделано с отдельными категориями жизненно важных лекарственных препаратов. По наиболее чувствительным категориям продуктов для граждан с небольшим достатком», – написал Вадим Шумков.
Напомним, накануне президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о недопустимости подорожания таких продуктов, как макароны, сахар и мука. И потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты.
Курган, Дарья Котова
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