Губернатор Вадим Шумков договорился с «Газпромом» о газификации десятков поселков в Зауралье

В ближайшие пять лет в Курганской области газ получат 10 райцентров, которые до сих пор не были газифицированы, и десятки других населённых пунктов, через которые пройдут новые газопроводы. Схема газификации утверждена соглашением, которое подписали глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщили в пресс-службе правительства Зауралья.

Объём финансирования программы на пять лет – с 2021 по 2025 год составит 17,5 млрд рублей. Будут газифицированы Куртамышский район (в самом Куртамыше газификация намечена на 2021 год), Кетовский район (первые пять населенных пунктов газифицируют уже в следующем году ), Целинный район (в райцентр Целинное газ придёт в 2023 году), город Макушино получит газ в 2024 году. Строительство ещё одного газопровода обеспечит газом 2023-2024 годах населённые пункты Частоозерского района, жители села Частоозерье могут рассчитывать на подключение к газу в 2024 году.

В Петухово газ должен появиться в 2024 году, в Петуховском районе газификация запланирована на 2023-2024 годы. Райцентр Притобольного района – село Глядянское – будет газифицирован в 2022 году. Населенные пункты района также получат газ до 2022 года.

В Каргапольском районе дополнительно газифицируют населённые пункты четыре населенных пункта в 2023-2024 годах. В Белозерском районе газ будет подведён к восьми населённым пунктам в 2023-2025 годах. Несколько населённых пунктов Юргамышского района получат газ в 2023-2024 годах. В этот же период запланированы работы в Мишкинском районе. Множество населённых пунктов Варгашинского района получат газ в течение 2024-2025 годов.

Райцентр Звериноголовское планируют подключить к газу в 2023 году. В 2022 году получить газ смогут жители посёлка Лебяжье. Посёлок Половинное рассчитывают газифицировать в 2022 году. В том же году газопровод будет проведён до села Мокроусово. Посёлок Альменево должен быть газифицирован в 2023 году.

В течение 2021-2023 годов газ получат населённые пункты Нижнее, Березово, Советское, Коминтерн и Кочарино, в 2023-2024 годах – Пушкино, Песьяное и Лебяжье. В Щучанском районе до 2022 года трубу доведут до населённых пунктов Козино, Петрушино, Пивкино, Майка, Каясан.

Курган, Николай Юрьев

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