В Курганской области купили новое оборудование для двукратного ускорения обработки ковидных тестов

Курганская поликлиника № 1 получила дополнительный амплификатор для обработки тестов на COVID-19. Стоимость оборудования – 1,8 млн рублей. С его помощью время постановки диагноза сокращается с 5,5 – 6 часов до 3 часов.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что прибор позволяет быстро и точно интерпретировать данные, полученные в результате ПЦР-анализа. Новый амплификатор позволит за один раз получить результаты 94 проб.

Такой же аппарат уже используется в поликлинике №1 Кургана. Второй амплификатор еще предстоит настроить, для чего в Курган 18 декабря прибудут специалисты по настройке, собщили 15 декабря в оперативном штабе региона.

«Как только заработает второй амплификатор, мы сможем вместо 94 пробирок практически одновременно исследовать 188. В день в амплификаторе мы обрабатываем до 10 постановок, то есть 1000-1200 тестов. Два таких прибора смогут обрабатывать 2000 – 2400 тестов. А значит, мы сможем увеличить число исследований в 1,5 -2 раза, а люди быстрее получить результаты теста», – отметила заведующая лабораторией Курганской поликлиники №1 Наталья Лузгина.

В текущем году ранее для лабораторий курганских больниц уже были приобретены 4 амплификатора и 2 современных полуавтоматических станции выделения нуклеиновых кислот. По информации департамента здравоохранения Курганской области, на сегодняшний день жители региона получают результаты теста в сроки, соответствующие установленным на федеральном уровне нормативам. Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение на оперативном штабе Департаменту здравоохранения строго следить за наличием реактивов и всех необходимых материалов для работы лабораторий.

Курган, Дарья Котова

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