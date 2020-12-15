Чиновникам и бизнесменам Курганской области предлагают стать замгубернатора за большие деньги

Чиновники и бизнесмены Курганской области рискуют стать жертвами мошенников. Злоумышленники звонят госслужащим, представляются помощниками федеральных министров и сообщают собеседникам, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора, рассказал источник «Нового Дня».

За назначение мошенники требуют перечислить на конкретный счет крупную сумму. За последнее время такие звонки поступили уже трем членам правительства Курганской области.

Кроме того, неизвестные обзванивают руководителей крупных предприятий региона и от имени одного из заместителей губернатора требуют оказать благотворительную помощь на различные цели. В правительстве Курганской области официально заявили, что не имеют отношения к этим звонкам.

«В случае, если на ваш телефон поступил подобный звонок, не поддерживайте разговор, положите трубку», – порекомендовали в правительстве Зауралья.

Курган, Николай Юрьев

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