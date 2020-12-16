В Курганской области более 50% случаев коронавируса выявляют в Кургане

В Курганской области к 16 декабря лабораторно подтверждено 109 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 10 тыс 503.
Как сообщает 16 декабря оперативный штаб Курганской области, в Кургане за сутки новой инфекцией заразились 57 человек. Остальные случаи зафикисрованы в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Шадринском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске. Соответственно, в Зауралье на сегодняшний день инфицированные есть в 11 территориях.
Как сообщал «Новый День», из-за роста заболеваемости в регионе по решению оперштаба отменены корпоративы в учреждениях и организациях. Непосредственно в новогоднюю ночь не будут работать точки общепита. Рестораны будут закрыты до 06:00 часов 1 января 2021 года.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 16.12.20
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