В Кургане полиция возбудила дела против владельцев общепита, нарушивших запрет на работу по ночам

Более ста проверок соблюдения «антикоронавирусных» ограничений работы общепита провели за минувшие выходные полицейские в Кургане. Было выявлено восемь нарушений, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

В Курганской области с октября 2020 года установлено ограничение на работу ресторанов, кафе, баров, столовых строго до 23:00 (кроме обслуживания навынос и доставки заказов). Несмотря на ограничительные меры, восемь заведений продолжали оказывать услуги после одиннадцати часов вечера. В отношении владельцев возбуждены административные дела о «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Двое владельцев ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения.

Нарушителям грозит штраф для лиц, работающих без образования юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Курган, Николай Юрьев

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