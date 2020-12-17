В Курганской области на границе арестовали крупнейшую партию поддельного парфюма

Более 5 тонн контрафактного парфюма задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Подделку пытались ввести в Зауралье из Казахстана.

Начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Роман Шепер отметил, что арестованная партия контрафакта оказалась рекордной. «В 2020 году эта партия парфюмерной продукции из Казахстана оказалась крупнейшей. Товары предназначались для реализации в Москве», – уточнил Шепер и добавил, что речь идет о более 20 тыс единиц продукции, сведения о которой не внесены в информационную систему «Честный знак».

В отношении владельца поддельной партии Управлением Роспотребнадзора по Курганской области возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф может составить до 300 тыс рублей. Партия подделки конфискована.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.12.20

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