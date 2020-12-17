В Зауралье глава второго по величине города ушел на самоизоляцию

Глава города Шадринска Виктор Ермишкин в четверг, 17 декабря, ушел на самоизоляцию из-за контакта по коронавирусу. О вынужденной самоизоляции главы сообщили на сайте администрации города.

«Был в контакте с заболевшим COVID-19 и, в соответствии с правилами, с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Глава города чувствует себя хорошо и продолжит работать в удаленном режиме», – сообщили в пресс-службе Шадринска.

Сам Ермишкин также прокомментировал свою изоляцию. В своем аккаунте в Инстаграм он сегодня подтвердил, что продолжит выполнять свои обязанности. «Работать буду удаленно – телефон, видеосвязь, мессенджеры. Отдельно коллегам – не расслабляться, работы много, до новогодних праздников еще далеко», – написал глава Шадринска.

Курган, Дарья Котова

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