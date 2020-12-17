В Курганской области от коронавируса привились почти 400 медработников

В Курганской области продолжают ставить прививки от коронавируса медработникам и педагогам. По данным регионального департамента здравоохранения, на 17 декабря от COVID-19 полностью вакцинировались 42 медицинских работника. А впервые вакцину получили еще 382 медика. Прививку также получили 5 педагогов.

Как сообщал «Новый День», Курганская область в декабре получила 1000 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Большая часть прививочной кампании связана с медицинскими работниками, им предназначено 70 процентов поступивших вакцин. Остальные 30 процентов выделены учителям.

В оперативном штабе региона отметили, что первыми вакцинацию прошли сотрудники двух курганских учреждений профобразования – колледжа культуры и музыкального колледжа. Прививку вакциной «Спутник V» им поставили в Курганской поликлинике № 2.

С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заболели более 10 тыс 500 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.12.20

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