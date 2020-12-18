В Зауралье жителей попросили подготовиться к резкому похолоданию и снегопаду

В Курганской области ожидается похолодание до минус 27 градусов, также прогнозируется метель. О снижении температуры воздуха предупредил Курганский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, пик похолодания придется на 20 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 27 градусов. В мэрии Кургана в связи с ухудшением погодных условий обратились к горожанам, которых предупредили, что вместе с похолоданием в регионе ожидаются небольшой снег и метель.

В горадминистрации курганцев призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной. А автомобилистов попросили без надобности не совершать длительных поездок.

При возникновении вопросов и проблем, перебоев с подачей ресурсов горожане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 054.

Курган, Дарья Котова

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