Курганская область побила свой коронавирусный антирекорд

В Курганской области к 18 декабря лабораторно подтверждено 111 новых случаев коронавируса. С начала пандемии – это самый высокий показатель суточной заболеваемости. Общее число инфицированных увеличилось до 10 тыс 723 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в областной столице региона коронавирусом за сутки заболели 54 человека. Остальные случаи выявлены в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Целинном, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

По выздоровлению за сутки были выписаны 110 человек, то есть практически столько же, сколько инфицировались.

Из-за роста заболеваемости в регионе накануне до 28 января 2021 года был продлен режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также несколько дней назад оперативный штаб Зауралья принял решение запретить ресторанам и кафе работать непосредственно в новогоднюю ночь: общепит сможет возобновить работу не ранее 06 часов утра 1 января 2021 года.

Курган, Дарья Котова

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