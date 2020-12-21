В Зауралье заживо сгорел пенсионер, покуривший в постели

В Курганской области в своем доме сгорел 63-летний мужчина. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, пожар произошел в частном домовладении в селе Становое Целинного района.

По данным регионального Следкома, трагедия произошла днем 20 декабря. Тело пенсионера было обнаружено после тушения пожара. «По предварительным данным, в результате пожара погиб хозяин сгоревшего дома. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем (курение в постели)», – сообщили 21 декабря в СУ СКР.

Проводится доследственная проверка, причины пожара официально будут озвучены после экспертизы.

Курган, Дарья Котова

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