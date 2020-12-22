В Кургане владелец кальянной, официально закрытой из-за Covid-19, впускал посетителей по тайному паролю

В Кургане 25-летний владелец кафе-кальянной придумал способ не закрывать свое заведение из-за коронавирусных ограничений, действующих в регионе. Предприниматель впускал постоянных посетителей по тайному паролю. Полицейские его уже ловили на этом, но владелец кафе выводов не сделал.

Как сообщили 22 декабря в оперативном штабе Курганской области, кафе-кальянную полицейские в очередной раз посетили во время рейда. В УВМД региона уточнили, что пароль для входа в заведение знали немногие. «В момент, когда в кафе зашли полицейские, в нем находились более десяти посетителей. Владелец кальянной уже четыре раза привлекался к административной ответственности», – уточнили в полицейском главке.

Так, осенью предприниматель неоднократно был оштрафован. И в общей сложности заплатил за правонарушение 130 тыс рублей. Теперь возбуждено новое дело об административном правонарушении. «За неоднократное нарушение требований действующего законодательства ему грозит штраф уже от 500 тыс. до 1 млн рублей», – уточнили в полиции.

Напомним, работа кальянных в Курганской области в данный момент запрещена из-за пандемии коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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