В Курганской области состоялось важное назначение в органах соцзищиты

Должность начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области во вторник, 22 декабря, официально заняла Анастасия Золотухина. Место главы ведомства оставалось вакантным с сентября текущего года.

Распоряжение о назначении Анастасии Золотухиной 22 декабря подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков. С февраля 2020 года и до этого момента Золотухина была заместителем начальника регионального управления соцзащиты.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что глава ведомства окончила экономический и юридический факультеты Южно-Уральского государственного университета.

Напомним, ранее должность главы управления соцзащиты населения Курганской области занимала Юлия Козлова. В сентябре 2020 года она покинула пост.

Курган, Дарья Котова

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