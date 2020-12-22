В Курганской области за сутки выздоровевших от коронавируса оказалось больше, чем заболевших

В Курганской области к 22 декабря лабораторно подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Это меньше, чем по итогам вчерашнего дня, когда в регионе было 110 вновь инфицированных. С начала пандемии общее число заразившихся увеличилось в Зауралье до 11 тыс 149.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Кургане, где суточный прирост составил плюс 61 случай. Также коронавирус был выявлен в Далматовском, Катайском, Куртамышском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и в Шадринске.

К 22 декабря по выздоровлению были выписаны 168 человек.

Курган, Дарья Котова

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