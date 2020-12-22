Курганская область приняла бюджет на 2021 год: итоговые цифры изменились

Депутаты думы Курганской области во вторник, 22 декабря, в окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В главном финансовом документе региона сообщается, что доход области в 2021 году составит 52,6 млрд рублей, расход – 57,6 млрд рублей. Дефицит предусмотрен в сумме 4,9 миллиардов.

Как сообщал «Новый День», закон о бюджете Курганской области на 2021 год депутаты в первом чтении рассматривали в конце ноября. Тогда были озвучены другие прогнозные цифры. Речь шла о том, что доходы региона в 2021 году предусмотрены в сумме 48,7 млрд рублей, расходы – 51,9 миллиардов. Соответственно, кассовый разрыв должен был составить почти 3,3 млрд рублей.

Расходная часть регионального бюджета почти на 60% состоит из социальных обязательств региона.

Курган, Дарья Котова

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