В Курганской области за сутки выявлено более 100 новых случаев Covid-19

В Курганской области 23 декабря подтверждено 106 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 11 тыс 255 человек.

Непосредственно в Кургане выявлено 42 случая, остальные заболевшие – жители Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Куртамышского, Лебяжьевского, Мокроусовского, Шадринского, Юргамышского районов, Шумихинского муниципального округа и города Шадринска.

В Курганской области новой коронавирусной инфекцией ежедневно заболевают более 100 человек. Пик пришелся на 18 декабря, когда в регионе лабораторно было подтверждено 111 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.12.20

В аэропорту Кургана озвучили расписание двух новых южных рейсов. / В судах началось рассмотрение дел туристов, пострадавших от банкротства туркомпании «Клео тур». / Курганская область приняла бюджет на 2021 год: итоговые цифры изменились. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»