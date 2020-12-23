В Зауралье во время пожара погибла семья

В Далматовском районе Курганской области во время пожара погибли мать и сын. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, частный дом сгорел в ночь на 23 декабря в селе Крестовка.

После тушения пожара на месте были обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и 70-летней женщины. «По предварительным данным, в результате пожара погибли мать и сын, проживающие в указанном доме. Предварительной причиной возгорания жилища является неисправность печного отопления», – уточнили в региональном Следкоме.

Ведется доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Курган, Дарья Котова

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