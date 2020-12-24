Бюджет Кургана на 2021 год в первом чтении утвержден

Депутаты думы Кургана в первом чтении утвердили бюджет областной столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходы Кургана в 2021 году предусмотрены в сумме 6,458 млрд рублей, расходы составят 6,715 млрд рублей. Дефицит соответственно превысит 250 миллионов.

Проект бюджета на следующий год во втором чтении депутаты рассмотрят 28 декабря. Ранее горадминистрация в онлайн-режиме провела публичные слушания по бюджету. В начал декабря были озвучены другие параметры городской казны на предстоящий год. Доход прогнозировался в сумме 5,2 млрд рублей. Расходы были расписаны на 5,4 миллиардов. Дефицит бюджета был запланирован на уровне 256 млн рублей.

Напомним, в 2020 году доход Кургана был утвержден в сумме 6,5 млрд рублей, расходная часть бюджета – 6,8 миллиардов.

Курган, Дарья Котова

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