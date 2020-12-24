«Я бы назвал это основным событием»: губернатор Шумков о газификации Курганской области

Ускоренную программу газификации Курганской области губернатор Вадим Шумков назвал одним из основных событий 2020 года. Об этом глава региона заявил на итоговой пресс-конференции, напомнив, что область в текущем году получила на эти цели 17,5 млрд рублей.

«Я бы назвал эту программу основным событием уходящего года. В Курганской области 24 административных центра, 10 из них не имеют магистрального газа. Это города Куртамыш, Макушино, Петухово, поселок Лебяжье, села Альменево, Звериноголовское, Половинное, Глядянское, Целинное и Частоозерье», – напомнил Шумков и отметил, что вопрос газификации области, где люди до сих пор топят печи дровами и соломой, стоял очень остро.

«Новый День» сообщал, что ПАО «Газпром» с 2021 по 2025 годы вложит в газификацию Курганской области миллиарды рублей. Вопрос решался и обсуждался с осени 2019 года, когда глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и курганский губернатор Вадим Шумков провели переговоры в Санкт-Петербурге. Шумков тогда попросил, чтобы энергетическая компания внесла в свою программу стратегически важные для Зауралья корректировки.

«И мы с Алексеем Борисовичем Миллером достаточно долго его обсуждали. И я благодарен за его решение, за то, что Курганская область получила такое финансирование – 17,5 млрд рублей. Кроме райцентров в плане газификации стоит ещё 117 сельских населённых пунктов за счёт возможностей трубы и самостоятельных веток. Это во временном периоде 2021 – 2024 годы. В основном в 21 году будет завершаться проектирование по магистралям, будет присоединён Куртамыш. А в 2022 уже будут газифицированы три административных центра. И дальше – в 2023 – 2024 годах ещё по три-четыре административных центра. Можно долго людей убежать не покидать родные пенаты, а можно просто провести газ и сделать хотя бы небольшое благо», – прокомментировал на пресс-конференции Шумков.

По итогам программы уровень газификации Зауралья, который сейчас ниже общероссийского уровня, повысится с 59% до 86%. Кроме того, дополнительное финансирование позволит не только ускорить темпы газификации, но и сделать более доступным для населения подключение к газораспределительным сетям.

Курган, Дарья Котова

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