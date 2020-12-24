В Кургане у детского сада обнаружен труп мужчины

В Кургане в микрорайоне Заозерный у детского сада № 119 произошло ЧП. Как сообщает 24 декабря «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте», речь идет о суициде. На месте трагедии работают силовики, все оцеплено.

«Муж сказал, что вроде подросток. Ужасно, надеюсь, дети не видели, соболезнование родным», – пишет «Инцидент Курган» и уточняет способ самоубийства.

Несколько источников «Нового Дня» в силовых структурах подтвердили, что трагедия действительно произошла. Наши инсайдеры лишь отрицают, что речь идет о подростке. Расстаться с жизнью решил мужчина, чей возраст пока не называется. Он житель Кургана. Детали происшествия еще только уточняются. Предварительная причина смерти – асфиксия.

Курган, Дарья Котова

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