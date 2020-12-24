В Кургане вновь на целый день запланировано отключение холодной воды

В Кургане в пятницу, 25 декабря, с 09:00 до 21:00 часов запланировано массовое отключение холодной воды. Компания «Водный Союз» сообщает, что в это время на улицах К.Мяготина,195 и Тельмана, 4 будут производиться врезки в существующую сеть водопровода.

В зону отключения попадают девять улиц и несколько теплопунктов. Как сообщает «Водный Союз», холодное водоснабжение будет ограничено по адресам: ул. Станционная, 76, 80, 82, 84, 86, 85; ул. Ипподромная, 13, 17, 19; ул. Савельева, 92; Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4; ул. К. Мяготина, 193, 195, 197.

Из-за работ на ул. Тельмана без воды останутся ул.Тельмана, 2, 4, 8, 8/2, 10, 12, 12а, 16; ул.Дружбы, 1; пер. Спартака, 3, 3а, 4 и пр. Конституции, 64, 64а, 68к1а, 68к1Б, 68к1.

Курган, Дарья Котова

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