«Не помощь, а просто елка»: курганский депутат объяснил, почему выделил тысячу рублей для больницы

Депутат думы Курганской области Марат Исламов прокомментировал «Новому Дню» свой поступок, вызвавший общественный резонанс. 67-летний законотворец-единоросс накануне передал 1000 рублей для одной из больниц Кургана, чем удивил зауральцев.

Марат Исламов объяснил, что отправил деньги в медучреждение не в качестве благотворительной помощи, а откликнулся на просьбу купить для медиков и пациентов новогоднюю елку. Курганский парламентарий уточнил, что такое пожелание от медиков получили его помощники.

«Помощник обзвонил районы моего округа и спросил, какая нужна помощь. В одном из районов предложили помочь в приобретении новогодней ёлки в больницу, чтобы порадовать пациентов, которые встречают праздник не дома. Согласовали по 1 тыс. рублей. И в каждый район такая тысяча была отправлена. В трёх районах всё получилось, а в одном, к сожалению, кто-то не понял, зачем поступили средства. Говорить о том, что 1 тыс рублей пойдёт на оборудование или средства защиты для врачей и больниц – нонсенс. Иначе как недоброй шуткой такой поворот не назовешь. Мне жаль, что из-за недопонимания и некорректной трактовки кто-то обиделся. Очень глубоко уважаю труд врачей. Работаю в решении насущных вопросов, в том числе и в медицине, – заключил Марат Исламов.

Как сообщило накануне уральское издание «Ура.ру», помощь Марата Исламова обидела медиков. После того, как депутат передал 1 тыс рублей Центральной больнице Кургана, издание, со ссылкой на сотрудников ЦРБ, сообщило о негодовании медработников. Они напомнили, что ждали от депутата другого: просили отремонтировать морг, инфекционное отделение.

При этом депутат областной думы, член фракции «Единая Россия», руководитель агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов уже оказывал благотворительную помощь медицине Зауралья. В этом году он выделил медикам крупную сумму. В том числе потратил более 4 млн рублей на кислородные концентраты для пациентов с коронавирусом.

Напомним, Марат Исламов несколько созывов подряд избирался в депутаты думы Курганской области. Помимо политической деятельности пенсионер Исламов возглавляет совет директоров ЗАО «Кургансемена».

Курган, Дарья Котова

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