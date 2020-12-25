В Курганской области за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом

К 25 декабря в Курганской области лабораторно подтверждено 113 новых случаев коронавируса. Для региона с начала пандемии это максимальная суточная цифра. Общее число инфицированных увеличилось до 11 тыс 472.

Оперативный штаб региона уточняет, что в Кургане суточный прирост составил 48 новых случаева. Остальные инфицированные выявлены в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Сафакулевском, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

За сутки по выздоровлению выписаны 102 человека.

Как сообщал «Новый День», до текущего момента пиковый прирост новых случаев Covid-19 был зафиксирован 18 декабря. Тогда лабораторно было подтверждено 111 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.12.20

«Не помощь, а просто елка»: курганский депутат объяснил, почему выделил тысячу рублей для больницы. / В Кургане вновь на целый день запланировано отключение холодной воды. / В Кургане у детского сада обнаружен труп мужчины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»