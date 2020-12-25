Без отработки: курганский губернатор Шумков объявил 31 декабря выходным

В Курганской области 31 декабря объявлен выходным днем. Такое решение в пятницу, 25 декабря, принял губернатор региона Вадим Шумков.

«В Курганской области 31 декабря 2020 года будет нерабочим днём для сотрудников бюджетных организаций. Вместе с этим губернатор Курганской области Вадим Шумков рекомендовал всем предприятиям и организациям, которые работают в регионе, сделать 31 декабря нерабочим», – сообщили в региональном правительстве.

Бюджетникам, у которых последний день года официально стал выходным, отрабатывать не придется. О переносе рабочего дня на другой день речи не идёт.

Напомним, ранее оперативный штаб Курганской области рекомендовал учреждениям и организациям отказаться от проведения корпоративов.Также было принято решение ограничить работу общепита. Непосредственно в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут закрыты.

Курган, Дарья Котова

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